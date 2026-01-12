CD Tenerife B vs Las Palmas Atlético | J19 Segunda Federación 25-26

CD Tenerife B vs Las Palmas Atlético. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 18 de enero. Partido correspondiente a la J19 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Tenerife B y Las Palmas Atlético se enfrentan este domingo 18 de enero a partir de las 11:30 (hora canaria) en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Partido correspondiente a la jornada 19 de la Segunda Federación.

CD Tenerife B vs Las Palmas Atlético | J19 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras empatar por 1-1 ante el CF Fuenlabrada. El filial canario se encuentra a mitad de la tabla de clasificación del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el conjunto amarillo llega al duelo tras perder por 1-2 ante el Elche Ilicitano. El filial canario se encuentra también a mitad de la tabla, estando una posición por encima del filial blanquiazul pero con los mismos puntos.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife B y Las Palmas Atlético

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 11ª posición con 24 puntos. Al igual que Las Palmas Atlético que con 24 puntos ocupa la décima posición, una posición por encima del Tenerife B.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife B y Las Palmas Atlético

En los últimos cinco enfrentamientos entre el CD Tenerife B y Las Palmas Atlético el filial blanquiazul ha ganado tres de ellos y el filial amarillo ha ganado los otros dos. El equipo tinerfeño en sus últimos cinco partidos, ha ganado uno de ellos, habiendo empatado dos y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo canarión llega habiendo ganado dos de sus últimos cinco partidos y perdido los otros tres.

