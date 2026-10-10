Televisión Canaria ofrece el primer derbi canario en Segunda RFEF, entre el UD Las Palmas Atlético y el CD Tenerife B

El partido se retransmitirá en directo este domingo 11 de octubre, a las 12.00 horas, a través de la TDT de Televisión Canaria, además de Canarias Play, Youtube Deportes y la web rtvc.es

Televisión Canaria ofrece este domingo 11 de octubre, a las 12.00 horas, el primer derbi canario de la temporada en 2ª RFEF, que protagonizan el UD Las Palmas Atlético y el CD Tenerife B en el Anexo al Estadio de Gran Canaria. Ambos equipos buscan la victoria en un enfrentamiento que cuenta con el plus de la rivalidad entre los filiales de los principales representantes futbolísticos masculinos de Canarias.

El partido será narrado por el periodista Jorge Peris, asistido en los comentarios por el exjugador Miguel Ángel Valerón. Podrá ser seguido en directo a través de la TDT de Televisión Canaria, además de Canarias Play, Youtube Deportes y la web rtvc.es.

A la izquierda, plantilla del Las Palmas Atlético, y a la derecha, del CD Tenerife B.

Los amarillos no están siendo regulares en su comienzo de Liga, ocupan la décimo sexta plaza en la clasificación con 4 puntos, uno más que el Tamaraceite que tiene 3 y dos más que el Atlético Antoniano que tiene 2. Solamente han marcado un gol y han recibido 7 en contra. Hasta la fecha, en cinco jornadas solamente han conseguido una única victoria, la conseguida en la visita al Linares Deportivo el 20 de septiembre (0-1). Además, perdieron en casa con el Betis Deportivo (0-1) en la primera jornada, y fuera con el Recreativo de Huelva (4-0), el pasado 4 de octubre. A su favor, el empate que lograron amarrar frente al CD Badajoz el 27 de septiembre (0-0).

Por su parte, el CD Tenerife B es cuarto en la clasificación del Grupo IV de la categoría, sumando 3 victorias y 2 derrotas en cinco partidos. Han marcado 9 goles y han encajado 7. Destacan los triunfos frente a Club Atlético Central (3-1) el 13 de septiembre; Ciudad de Lucena (1-2) el 20 de septiembre, y CD Estepona (2-1) el 27 de septiembre. Tres victorias que se lograron de manera consecutiva, mientras las derrota fueron en el estreno ante CD Badajoz (2-1) el 6 de septiembre, y la más reciente en la visita al Xerez CD (2-1) el 4 de octubre.

Ante este derbi, los entrenadores, Juan Manuel Rodríguez y Leandro Cabrera, Mazinho, saben de la importancia de conseguir la victoria en este primer encuentro entre ambos, que tendrá continuidad a finales de febrero con un nuevo choque en la Ciudad Deportiva Javier Pérez.