Un desprendimiento obligó a cortar la GC-41 que conecta Valsequillo con Las Vegas en Gran Canaria

Un conductor salió ileso del coche que por unos segundos no quedó sepultado por las grandes piedras. Ya se han retirado algunas rocas de la GC-41, en Valsequillo, por lo que los vehículos ya pueden circular con normalidad. Aunque aún queda trabajo por hacer.

El incidente ocurrió en la tarde del martes 3 de febrero, los operarios han tenido que reforzar el talud para evitar nuevos desprendimientos pero, de momento, los vehículos pueden circular con normalidad.

El incidente ha ocasionado únicamente daños materiales, sin que se hayan producido daños personales. Desde el primer momento, el Ayuntamiento activó los dispositivos de seguridad y coordinación necesarios.

Las labores de retirada de restos y limpieza fueron ejecutadas por el equipo del Servicio de Carreteras del Cabildo, en coordinación permanente con los servicios municipales.

Ya operativa

La carretera GC- 41 quedó cortada en un tramo cercano al casco, debido a un desprendimiento. Tras la correspondiente valoración técnica del área de Carreteras del Cabildo, en estos momentos ya se encuentra totalmente abierta al tráfico en ambos sentidos.

El concejal de Vías y Obras Ayuntamiento de Valsequillo, Ibán Medina, ha afirmado que tienen que debido a que ya han habido otros desprendimientos, tienen que corregir y estar seguros de que tránsito sea totalmente seguro.

No obstante, aún quedan trabajos que ejecutar para asegurar el talud, pero, de momento, los vehículos pueden circular con normalidad.