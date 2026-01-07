La carretera de El Rejo, que conecta la GM-1 con la GM-2, fue una de las vías afectadas por la borrasca Francis

Carretera de El Rejo, en La Gomera. Imagen cedida por el Cabildo de La Gomera

El Cabildo de La Gomera ha reabierto al tráfico de la carretera de El Rejo (CV-14), una vez finalizados los trabajos de limpieza y retirada de material desprendido que se llevaron a cabo como consecuencia del paso de la borrasca Francis.

Las labores se han ejecutado por el Área de Carreteras del Cabildo, a través del servicio de conservación y mantenimiento de carreteras, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y restablecer la normalidad en uno de los principales ejes de comunicación de la isla.

Según informa un comunicado, la carretera de El Rejo conecta la GM-1 con la GM-2 y constituye un enclave clave para la movilidad insular, además de discurrir por el entorno del Parque Nacional de Garajonay, un espacio de alto valor ambiental y patrimonial, lo que refuerza la importancia de mantener esta vía en adecuadas condiciones de uso.

Tras la finalización de los trabajos y la comprobación del estado de la vía por parte del personal técnico, se ha procedido a su reapertura, quedando restablecida la circulación con normalidad.

El Cabildo de La Gomera ha agradecido la colaboración y comprensión de la ciudadanía durante el periodo de cierre y recuerda la importancia de extremar la precaución en la conducción, especialmente en tramos de montaña y en episodios meteorológicos adversos.