La carretera de El Rejo, que conecta la GM-1 con la GM-2, fue una de las vías afectadas por la borrasca Francis
El Cabildo de La Gomera ha reabierto al tráfico de la carretera de El Rejo (CV-14), una vez finalizados los trabajos de limpieza y retirada de material desprendido que se llevaron a cabo como consecuencia del paso de la borrasca Francis.
Las labores se han ejecutado por el Área de Carreteras del Cabildo, a través del servicio de conservación y mantenimiento de carreteras, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y restablecer la normalidad en uno de los principales ejes de comunicación de la isla.
Según informa un comunicado, la carretera de El Rejo conecta la GM-1 con la GM-2 y constituye un enclave clave para la movilidad insular, además de discurrir por el entorno del Parque Nacional de Garajonay, un espacio de alto valor ambiental y patrimonial, lo que refuerza la importancia de mantener esta vía en adecuadas condiciones de uso.
Tras la finalización de los trabajos y la comprobación del estado de la vía por parte del personal técnico, se ha procedido a su reapertura, quedando restablecida la circulación con normalidad.
El Cabildo de La Gomera ha agradecido la colaboración y comprensión de la ciudadanía durante el periodo de cierre y recuerda la importancia de extremar la precaución en la conducción, especialmente en tramos de montaña y en episodios meteorológicos adversos.