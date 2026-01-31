Reanudan el operativo para localizar a la mujer desaparecida en la costa de Tacoronte tras varios días de búsqueda sin resultados

Efectivos de emergencia han procedido este sábado a reactivar el dispositivo de búsqueda que trata de localizar a la mujer desaparecida en la noche del miércoles en la costa de Tacoronte.

Informa. RTVC.

Después de que las labores de búsqueda de este viernes no obtuvieran resultado, efectivos de la Guardia Civil, por tierra, y una embarcación de Salvamento Marítimo continúan hoy su operativo.

Reactivan la búsqueda de la mujer desaparecida en la costa de Tacoronte / Europa Press

El dispositivo de búsqueda comenzó en la noche del miércoles. El jueves, el oleaje impidió las labores de búsqueda por mar, que se retomaron ayer viernes con un dispositivo por tierra, mar y aire.