Real Madrid vs La Laguna Tenerife | Supercopa de España de Baloncesto 2025

Todos los detalles del segundo partido de la Supercopa de España de Baloncesto 2025 que enfrenta al Real Madrid Baloncesto vs La Laguna Tenerife. Horario, alineaciones, dónde se juega el partido, resultados H2H.

Real Madrid vs La Laguna Tenerife fecha y hora

El Real Madrid Baloncesto vs La Laguna Tenerife será el segundo partido de las semifinales de la Supercopa de España de Baloncesto 2025. Este año la competición se disputa en Málaga entre los días 27 y 28 de septiembre. La Supercopa es el primer título de la temporada 25-26.

El partido entre el equipo madrileño y el equipo tinerfeño se disputará el sábado 27 de septiembre a partir de las 19:00 horas (hora canaria).

El que pase esta ronda se enfrentará en la final del domingo 28 de septiembre.

Dónde se juega el partido

El partido de esta semifinal se disputará en el Palacio de Deportes Martín Carpena en Málaga.

Estadísticas Real Madrid – La Laguna Tenerife

El Real Madrid ha sido campeón en 10 ocasiones. Seis de ellas fueron de forma consecutiva entre los años 2018 y 2023. Además es el vigente campeón de la Liga Endesa.

Para el La Laguna Tenerife es un torneo especial. Se clasificó para esta Supercopa después de cuatro años. El equipo aurinegro busca conseguir su primer título.

Plantilla

