Unicaja vs Valencia Basket | Supercopa de España de Baloncesto 2025

Todos los detalles del primer partido de la Supercopa de España de Baloncesto 2025 que enfrenta al Unicaja vs Valencia Basket. Horario, alineaciones, dónde se juega el partido, resultados H2H.

Unicaja vs Valencia Basket fecha y hora

El Unicaja vs Valencia Basket abrirá los partidos de la Supercopa de España de Baloncesto 2025. Este año la competición se disputa en Málaga entre los días 27 y 28 de septiembre. La Supercopa es el primer título de la temporada 25-26.

El partido entre el Unicaja y el Valencia se disputará el sábado 27 de septiembre a partir de las 16:00 horas (hora canaria).

El que pase esta ronda se enfrentará en la final del domingo 28 de septiembre.

Dónde se juega el partido

El partido de esta semifinal se disputará en el Palacio de Deportes Martín Carpena en Málaga.

Estadísticas Unicaja – Valencia Basket

El Unicaja consiguió su plaza por varias vías: como anfitrión del evento, pero también como campeón de la Supercopa Endesa y de la Copa del Rey.

Por su parte el Valencia Basket llega a la Supercopa tras ser semifinalista de la pasada Liga Endesa, quiere volver a levantar el trofeo como ya lo hizo en 2017.

Plantilla

Resultados de los últimos enfrentamientos H2H entre Unicaja y Valencia Basket