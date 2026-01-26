Consulta el horario del Real Sociedad B vs UD Las Palmas, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J24 de LaLiga Hypermotion 25-26

Real Sociedad B y UD Las Palmas se enfrentan este viernes 30 de enero a partir de las 19:30 (hora canaria) en el Estadio Zubieta XXI. El encuentro corresponde a la jornada 24 de LaLiga Hypermotion 25-26.

Real Sociedad B vs UD Las Palmas | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras perder por 1-2 en casa ante el Córdoba. El equipo de Luis García se encuentra en puestos de playoff. El equipo está firmando una buena temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, la Real Sociedad B se encuentra en la decimonovena posición de la tabla. El equipo que tiene 24 puntos busca salir de los puestos de descenso y poder mantenerse en la categoría.

Posiciones en la clasificación de Real Sociedad B y UD Las Palmas

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 4ª posición, con 38 puntos. Por su parte, la Real Sociedad B ocupa la decimonovena posición. El conjunto vasco se encuentra con 24 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Real Sociedad B y UD Las Palmas

La Real Sociedad B y la UD Las Palmas se han enfrentado solamente tres veces, en los que Las Palmas ha ganado dos , mientras que el otro lo empataron. El equipo canario ha perdido sus últimos dos partidos de los últimos cinco, habiendo ganado los otros dos y empatado el otro. Por su parte, el equipo donostiarra llega al encuentro habiendo perdido el último partido también, además de perder otro más de los últimos cinco y empatando los otros tres.

Minuto a minuto en directo de Real Sociedad B y UD Las Palmas

Estadísticas del partido en vivo entre Real Sociedad B y UD Las Palmas

Alineaciones de Real Sociedad B y UD Las Palmas

