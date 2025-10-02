ES NOTICIA

Real Sociedad F vs Costa Adeje Tenerife | Jornada 6 Liga F

Naybet Rivero Jiménez
CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife quiere dar un golpe encima de la mesa con una victoria ante la Real Sociedad F

Real Sociedad F vs Costa Adeje Tenerife

La sexta jornada de la Liga F ofrece un duelo en Zubieta entre dos equipos que han firmado un gran inicio de temporada. La Real Sociedad, tercera en la clasificación, y el Costa Adeje Tenerife, cuarto y se van a enfrentar este sábado 4 de octubre a las 11:00 (hora canaria).

Estado de forma de ambos equipos

El Costa Adeje Tenerife está siendo una de las revelaciones del campeonato. Las de Eder Mestre suman 9 puntos, situándose en cuarta posición, y llegan reforzadas anímicamente tras un meritorio empate 0-0 ante el Real Madrid en la última jornada.

Por su parte, el conjunto txuri-urdin llega a la cita con 13 puntos en 5 jornadas, manteniéndose invicto. Las de Arturo Ruiz solo se han dejado puntos en el empate a domicilio frente al Madrid CFF (2-2). Su buen arranque las mantiene en puestos de Champions League, con la ambición de afianzarse en la parte alta.

Clasificación

El equipo isleño busca dar un golpe sobre la mesa: una victoria en Zubieta les colocaría a solo un punto de la Real Sociedad, metiéndose de lleno en la pelea por Europa.

