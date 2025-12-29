ES NOTICIA

Real Zaragoza vs UD Las Palmas: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Andrea Aragones Puado
Consulta el horario del Real Zaragoza vs UD Las Palmas, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J20 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido lo puedes seguir en directo en RTVC

Real Zaragoza y UD Las Palmas se enfrentan se este domingo 4 de enero a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Ibercaja Estadio. El encuentro corresponde a la jornada 20 de LaLiga Hypermotion 25-26.

Real Zaragoza vs UD Las Palmas | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar por 4-0 ante la Cultural Leonesa. El equipo de Luis García se encuentra en puestos de ascenso directo. El equipo está firmando un buen inicio de temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Zaragoza se encuentra en puestos de descenso. El equipo que tiene 17 puntos busca mantenerse en segunda división.

Posiciones en la clasificación de Real Zaragoza y UD Las Palmas

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 2ª posición, con 34 puntos. Por su parte, el Zaragoza ocupa la vigesimoprimera posición. El conjunto zaragozano se encuentra con 17 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Real Zaragoza y UD Las Palmas

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos los dos últimos partidos terminaron en empate, mientras que los otros tres los ganó el Zaragoza. El equipo canario ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, habiendo perdido uno y empatado los dos últimos. Por su parte, el equipo aragonés llega al encuentro habiendo ganando solamente uno de sus últimos cinco enfrentamientos, empatado dos y perdido los otros dos.

Minuto a minuto en directo Real Zaragoza y UD Las Palmas

Estadísticas del partido en vivo entre Real Zaragoza y UD Las Palmas

Alineaciones de Real Zaragoza y UD Las Palmas

Retransmisión del Real Zaragoza vs UD Las Palmas en RTVC

Televisión Canaria ofrece este domingo 4 de enero la retransmisión en directo del encuentro de la 20ª jornada de LaLiga Hypermotion entre el Real Zaragoza y la UD Las Palmas.

La retransmisión podía haberse seguido en directo por TDT en Televisión Canaria y a través de la web rtvc.es (con geobloqueo fuera de Canarias).

