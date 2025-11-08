Los trabajos de reasfaltado comenzarán este lunes 10 de noviembre

La Laguna programa dos actuaciones de reasfaltado en Guamasa y el camino El Toscal. Imagen cedida por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna acometerá la próxima semana varias actuaciones de reasfaltado y mejora en distintos puntos del municipio.

Según explica el consistorio, esta actuación tiene el fin de mejorar la accesibilidad y la conservación del viario con mayor afección por el tránsito continuado de vehículos.

Tramos

El edil responsable de este Departamento, Ángel Chinea, detalló que el próximo lunes 10 de noviembre comenzarán los trabajos de acondicionamiento del último tramo del camino El Toscal, «una arteria fundamental emplazada entre Valle Tabares y Valle Jiménez que requería de una nueva capa de rodadura con mejores condiciones para la circulación”.

Por otro lado, el día 12 de noviembre comenzarán las actuaciones preparatorias para el reasfaltado y la repavimentación del camino La Era, en el núcleo poblacional de Guamasa. Las intervenciones de mayor calado se han programado para el 17 de noviembre y la previsión es que se extiendan durante aproximadamente cuatro días.