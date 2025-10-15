Otro récord para Aitor Sanz, capitán del CD Tenerife

El capitán del CD Tenerife, Aitor Sanz, está a solo un partido de convertirse en el segundo jugador de la historia del CD Tenerife que más partidos ha disputado como blanquiazul

Aitor Sanz, capitán del CD Tenerife, está a punto de batir otro récord y consolidar más su historia con el equipo blanquiazul.

Aitor Sanz Martín (San Agustín del Guadalix, Madrid; 1984) en el próximo partido que se disputará este sábado podría convertirse en el segundo jugador con más partidos disputados en la historia del CD Tenerife.

El jugador blanquiazul está a un partido de igualar a otro histórico, Toño Hernández, con 387 partidos disputados con la camiseta del equipo tinerfeño.

Por delante solo está Alberto Molina que disputó un total de 413 partidos.

Historia de Aitor Sanz con el CD Tenerife

El centrocampista madrileño, llegó a Tenerife en verano de 2013. Disputa en esta temporada 25-26, su decimotercera temporada en el equipo. Otros jugadores que estuvieron 13 temporadas con el Club Deportivo Tenerife fueron Andrés Gómez, Cuco, también Molina y Toño. Tan solo Santiago Villar superó los 16 cursos con el CD Tenerife.

El jugador con más edad en vestir la camiseta blanquiazul

En caso de disputar otros 27 encuentros, el centrocampista de 41 años, quien el 11 de enero pasado ya había batido —superando a Carlos Ruiz— el récord del jugador con más edad en vestir la elástica blanquiazul, pasaría a liderar la lista de la centenaria historia del club.

La longeva trayectoria de Aitor Sanz encuentra también acomodo en el marco del fútbol español de categoría nacional. En la clasificación histórica que reúne participaciones en los tres primeros escalones figura en el octavo puesto (673 partidos), con 56 presencias más que el siguiente en activo, el extinerfeñista Natalio (617). Y en la lista de longevos tomado el mismo filtro también es el futbolista no retirado más veterano, un día de edad por encima del portero barcelonés Marcos Pérez de Arcos, que todavía en la Segunda Federación con el Terrassa FC.

Te puede interesar: