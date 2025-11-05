Récord de temperatura en Tenerife Norte en noviembre: 33 grados

El aeropuerto de Tenerife Norte ha registrado el récord de temperatura máxima en el mes de noviembre con 33 grados

RTVC.

La estación meteorológica del aeropuerto de Tenerife Norte batió este martes el récord de temperatura máxima en noviembre: 33 grados centígrados.

Imagen de archivo

Este nuevo registro «supera ampliamente» el anterior récord, los 31 grados del 9 de noviembre de 1998, señala la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias.

También en La Laguna, en concreto en la estación de Llano de los Loros, los termómetros marcaron en la jornada del martes los 35 grados, la máxima de todo el territorio nacional.

En Tasarte-La Aldea se registraron 34,9 grados, en Lomo Pedro Alfonso-San Bartolomé de Tirajana 34,2, en Agulo 33,8, en Tacoronte y Teror, 33 grados, al igual que en Tenerife Norte; y en Arico, La Victoria y Telde-Centro Forestal Doramas, los 32,9 grados.