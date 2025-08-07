Récord de la población española con 49,3 millones de personas

El último informe del INE eleva a 49,3 millones la población española, un aumento en el segundo semestre de 2025 de más de 119.000 personas

Informa: Samuel López.

La población española alcanza un nuevo récord con 49,3 millones de residentes. Esta cifra representa un incremento de 119.811 personas durante el segundo trimestre del año.

La población crece en España en más de 119.000 personas en el segundo semestre de 2025 alcanzando los 49,3 millones. RTVC.

En Canarias, los datos correspondientes al último trimestre de 2024, reflejan un aumento del 0,14%. La cifra en las islas asciende a 2,2 millones de habitantes.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, INE, el crecimiento se debe gracias al crecimiento de la población migrante. La población extranjera más numerosa es la procedente de Venezuela, Marruecos y Colombia.

Disminuye el número de nacidos en España

El crecimiento poblacional de España se ha debido al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que ha disminuido el número de nacidas en el país. La población nacida en el extranjero asciende a 9.686.214 personas, y éste ha sido mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 95.277 personas durante el trimestre, hasta 7.050.174. La población de nacionalidad española aumentó en 24.534.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.100 llegadas a España), la marroquí (25.000) y la venezolana (21.600).