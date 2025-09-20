ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Recorre 14 kilómetros en un coche sin ruedas

RTVC
RTVC

La Guardia Civil ha compartido un vídeo en el que se a una conductora que conduce por autopista durante 14 kilómetros sin dos ruedas

La Guardia Civil está investigando a una conductora que circulaba por una autopista durante 14 kilómetros sin ruedas. En el vídeo se puede ver cómo el vehículo circula sin las dos ruedas del lado izquierdo, llegando a salir chispas y humo por el contacto del metal con el asfalto.

Vídeo de la Guardia Civil en el que se ve cómo un vehículo recorre la carretera sin ruedas.

Aunque no se ha compartido el lugar exacto en el que ha ocurrido ni la identidad de la conductora, la Guardia Civil sí ha confirmado que está investigando lo sucedido. Y recuerda que en estos casos lo más prudente, y legal, es apartarse en un lado y parar el vehículo inmediatamente.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

0-1 | CD Leganés vs UD Las Palmas | Los amarillos buscan repetir victoria

Fuerteventura honra a la Virgen de La Peña con procesión, eucaristía y tradiciones

El Ejército de Israel cifra en más de 500.000 los palestinos desplazados desde la ciudad de Gaza

Fallece Manuel Jiménez Sánchez, histórico del Bar Parada de Gáldar

Vuelta de la Copa Canaria entre La Laguna Tenerife y el Dreamland Gran Canaria

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025