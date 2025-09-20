Recorre 14 kilómetros en un coche sin ruedas

La Guardia Civil ha compartido un vídeo en el que se a una conductora que conduce por autopista durante 14 kilómetros sin dos ruedas

La Guardia Civil está investigando a una conductora que circulaba por una autopista durante 14 kilómetros sin ruedas. En el vídeo se puede ver cómo el vehículo circula sin las dos ruedas del lado izquierdo, llegando a salir chispas y humo por el contacto del metal con el asfalto.

Vídeo de la Guardia Civil en el que se ve cómo un vehículo recorre la carretera sin ruedas.

Aunque no se ha compartido el lugar exacto en el que ha ocurrido ni la identidad de la conductora, la Guardia Civil sí ha confirmado que está investigando lo sucedido. Y recuerda que en estos casos lo más prudente, y legal, es apartarse en un lado y parar el vehículo inmediatamente.