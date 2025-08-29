Recuperan las Cumbres de Famara y quedan finalistas de un premio nacional

‘Restauración de las Cumbres de Famara’ es uno de los tres seleccionados entre 240 y presentarán su idea el 10 de octubre en Barcelona

El proyecto Restauración de las Cumbres de Famara ha recolectado semillas de 40 especies y producido de más de 10.000 ejemplares de flora nativa, y eso le ha traído un gran reconocimiento. Es el proyecto canario finalista del concurso nacional ‘Europa se Siente’, organizado por la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda.

Ha sido seleccionado con otras dos propuestas entre 240 candidaturas. En este caso, como finalista en la categoría Europa se Siente Verde entre

El proyecto de restauración de Famara está promovido por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canaria, y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Constituye una actuación integral de conservación en una de las zonas de mayor valor ecológico de Lanzarote, con más de 350 especies endémicas.

El proyecto de restauración de las Cumbres de Famara, finalista en el concurso nacional ‘Europa se Siente’

El proyecto en detalle

El proyecto de restauración de Famara contó con un presupuesto de más de 1,7 millones de euros, cofinanciados por el Programa Canarias FEDER 2014-2020. Se ha consolidado como un espacio piloto para futuras intervenciones en el archipiélago y en la Macaronesia.

Durante el proceso se han recolectado semillas de 40 especies y se ha logrado la producción de más de 10.000 ejemplares de flora nativa. Además, se ha implicado activamente a diversas administraciones públicas y entidades privadas.

Destaca la participación de la comunidad educativa, así como la implicación del Ministerio de Defensa a través del Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA-22). Con ellos se han puesto en marcha con éxito los huertos de productores. Se trata de un proyecto innovador, de gran impacto social y ambiental, cuyos resultados podrán ser replicables en otros puntos del territorio.

Defensa del proyecto

Los tres finalistas presentarán sus proyectos el 10 de octubre de 2025 en el Acto Anual de Fondos Europeos. Tendrá lugar en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). El formato de la votación se dará a conocer próximamente.

En esta tercera edición del certamen se recibieron más de 240 candidaturas de toda España distribuidas en seis categorías. Entre ellas, cinco procedentes de Canarias. En la categoría Europa se Siente Verde, dirigida a iniciativas vinculadas a la transición energética, la lucha contra el cambio climático y la restauración ambiental, compitieron 54 proyectos. Solo tres accedieron a la fase final: Restauración de las Cumbres de Famara (Canarias), Beerisk (Andalucía) y Central de Calor Txantrea (Navarra).

Un proyecto ejemplar

El consejero del área, Mariano Hernández Zapata, ha afirmado que “este reconocimiento sitúa a nuestro archipiélago como referente en la restauración de hábitats únicos y vulnerables, y refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático”. Además, añadió que se trata de un claro ejemplo de “cómo los fondos europeos, bien gestionados, permiten desarrollar iniciativas innovadoras que combinan ciencia aplicada, bioingeniería y participación de la sociedad”.

Asimismo, Zapata quiso poner en valor “el enorme trabajo que desarrolla el Servicio de Biodiversidad de la Consejería y el de todos los técnicos que trabajan en este proyecto con la ilusión y el compromiso de construir una Canarias que se adapta a los desafíos del cambio climático. Al tiempo que brinda oportunidades de desarrollo a jóvenes de la isla de Lanzarote”.

Según expuso, la Restauración de las Cumbres de Famara no se trata de una iniciativa más, sino de un proyecto que combina ciencia aplicada, bioingeniería y educación ambiental con la implicación social y la inclusión. Esto lo convierte en un modelo de innovación y participación ciudadana para la recuperación de espacios naturales.

En esta misma línea, Zapata animó a la ciudadanía canaria “a apoyar con su voto esta candidatura, que representa no solo la defensa de nuestro patrimonio natural, sino también una apuesta decidida por un futuro más verde y sostenible”.