Una patrulla de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife encontró en el vestíbulo del Intercambiador de Transportes una mochila abandonada en un banco con 22.250 euros

Recuperan una mochila extraviada con 22.250 euros de una herencia. En la imangen, agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE – Archivo

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife encontró la mochila el pasado viernes a primera hora de la noche. Fue llevada al servicio de Objetos Perdidos de la Policía Local y el propietario se personó en la mañana de este lunes y retiró el dinero, al parecer producto del cobro reciente de una herencia.

El afectado, de unos 85 años, ya había contactado con la Policía Local capitalina el pasado sábado. Sin embargo, según la policía, con evidentes muestras de desorientación y sin lograr explicar su pérdida. Tampoco pudo facilitar algunos de sus datos personales por lo que no se pudo determinar qué había extraviado.

Ese día los agentes localizaron a un familiar que se hizo cargo, detalla la Policía Local.

El dinero que había en la mochila era de una herencia

Sin embargo, este lunes se personó en el servicio de Objetos Perdidos y con la colaboración de los policías adscritos a estas funciones se determinó que era el propietario de la mochila.

En su presencia se hicieron todas las comprobaciones pertinentes y se contó el dinero y también se verificaron algunos datos bancarios que él mismo facilitó.

A continuación, una patrulla policial se ofreció para acompañarlo hasta una entidad bancaria y que hiciera el ingreso de esta cantidad en su cuenta.