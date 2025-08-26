Los vecinos podrán realizar sus gestiones en Caleta de Sebo sin salir de la isla, en horario de mañana

Red Tributaria Lanzarote se trasladará a La Graciosa el 4 de septiembre para facilitar trámites tributarios / EUROPA PRESS

La Red Tributaria Lanzarote, organismo autónomo dirigido por la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, se trasladará el próximo 4 de septiembre a La Graciosa para que los habitantes de la octava isla puedan realizar de manera presencial los trámites tributarios.

«Tenemos por costumbre que, durante el periodo voluntario que aún sigue vigente, trabajadores de Red Tributaria se trasladen hasta la octava isla para que aquellas personas que prefieran realizar los trámites de forma presencial puedan hacerlo sin necesidad de salir de La Graciosa«, señaló Tovar en un comunicado.

El servicio se prestará en las dependencias municipales de Caleta de Sebo, donde se habilitará un espacio para atender a los vecinos en horario de 09:00 a 14:00 horas.

La vicepresidenta agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Teguise, destacando la predisposición tanto de la alcaldesa como del edil de Hacienda por ceder el espacio para acercar este servicio a los residentes de la isla.

El Cabildo de Lanzarote recordó que el periodo voluntario para el abono de tributos permanecerá abierto hasta el 20 de septiembre. Además, los vecinos de los municipios adheridos a Red Tributaria Lanzarote pueden realizar todas las gestiones de forma telemática a través de la Sede Electrónica en la web www.redtributarialanzarote.com, con la posibilidad de obtener un 5% de descuento si domicilian los pagos.