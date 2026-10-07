Reflotan el atunero Monte Arballu hundido en Arrecife

Los servicios de emergencia achican el agua del pesquero, que se hundió el pasado 29 de septiembre por una vía de agua

Los servicios de emergencia han reflotado este miércoles el atunero Monte Arballu, hundido en Puerto Naos, en la capital lanzaroteña, el pasado 29 de septiembre. El pesquero sufrió una vía de agua que no había sido reparada y terminó hundiéndose.

RTVC

En la operación han participado bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, que han utilizado varias bombas para achicar el agua del interior del barco, además de contar con el apoyo de un servicio de grúa, según han informado fuentes del servicio de emergencias.

El pesquero será trasladado al varadero

Una vez que los equipos han conseguido elevar el atunero hasta la superficie. Está previsto vaciar el combustible que permanece en su interior antes de trasladarlo posteriormente hasta el varadero.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas había establecido un cerco de contención en la zona tras el hundimiento, con el objetivo de evitar posibles episodios de contaminación. Finalmente, no se produjo contaminación del agua.

Uno de los últimos atuneros artesanales de Lanzarote

El Monte Arballu, construido en 1965, forma parte de la historia de la flota artesanal de cerco de Lanzarote. Actualmente era uno de los seis atuneros que quedaban en esta flota, que llegó a contar con una treintena de embarcaciones.

Junto al Monte Arballu, la flota artesanal de cerco de Lanzarote mantiene otros cinco atuneros: Santuario Barquereño, Zeruko Eregiña, Izar Aklde, Cima de Oro y Ave Maria II.