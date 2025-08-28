Reggae este viernes en La Gomera

El Reggae Can Festival llega a La Gomera con un tributo a Bob Marley y grandes artistas del reggae canario

Este viernes 29 de agosto, La Gomera se llena de sonidos reggae con una nueva edición del Reggae Can Festival. Tendrá lugar en la Plaza de Las Américas de San Sebastián, desde las 20:00 horas hasta la 01:00 horas, con acceso libre para todo el público.

Reggae Can cumple XI ediciones celebrando el talento de este género en Canarias

Once ediciones

Este evento, que se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario cultural del archipiélago, reunirá a destacados artistas de la escena local e internacional en un ambiente festivo y multicultural.

El plato fuerte de la noche será ‘One Love – Bob Marley Tribute’, un espectáculo con una larga trayectoria de más de 18 años sobre los escenarios. Con mucha veteranía en sus filas y algunos de sus miembros considerados pioneros del reggae en Canarias, One Love – Bob Marley Tribute’ ofrecen un espectáculo vibrante que revive con fidelidad la esencia de Marley y clásicos como No Woman No Cry o Buffalo Soldier.

Junto a este tributo, el público podrá disfrutar de las actuaciones de Don Virgilio, la voz por excelencia del dancehall reggae canario; Bongoyeyo, cantautor venezolano afincado en Canarias y voz importante del reggae latinoamericano; y Javadub (Lava Sound), veterano DJ tinerfeño y pieza clave de la escena reggae y dancehall en Canarias desde hace más de dos décadas.

Cultura a través del reggae

El Reggae Can Festival se ha erigido como un movimiento cultural que lleva años difundiendo en Canarias los valores de la música reggae: la convivencia, la diversidad y la unión a través de la expresión artística.

Con el apoyo del Cabildo de La Gomera y la colaboración de Delaisla Producciones, el festival ofrece una oportunidad única para disfrutar de una noche de buena música en un entorno inigualable, reforzando el compromiso de la isla con la cultura.