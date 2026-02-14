La candidata del patrocinador Capross 2004 S.L. es la nueva Reina del Carnaval en una gala dedicada a Las Vegas marcada por el brillo y la espectacularidad del LPGC Palace

Carla Benítez González se corona Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 con la fantasía “Historia”

El Parque de Santa Catalina volvió a convertirse en el epicentro del Carnaval con la celebración de la Gala de la Reina, uno de los actos más esperados de las carnestolendas capitalinas, este año ambientadas en Las Vegas y enmarcadas en el 50 aniversario de la fiesta.

Reina del Carnaval:

Finalmente, el jurado coronó a Carla Benítez González, que desfiló con la fantasía “Historia”, diseñada por Kevin Rodríguez González y representando a Capross 2004 S.L. La nueva Reina recibió el cetro entre lágrimas y aplausos en una noche de brillo y emoción. El cuadro de honor lo completaron como primera dama Sarah Lomore, segunda dama Evelyn Moreno Quintana, tercera dama Norma Ruiz Brito y cuarta dama Ángeles Moreno Santana.

Primera Dama: Sarah Lomore

Segunda Dama: Evelyn Moreno Quintana

Tercera Dama: Norma Ruiz Brito

Cuarta Dama: Ángeles Moreno Santana

Todas las candidatas:

Ángeles Moreno Santana. Diseño de José Julio Armas: «Igual que ¡tú!». Danisa Clinic Stetic S.L.

Naima González. Diseño de Juan Carlos Armas Febles: «Tamarán». Fundación Canaria UD Las Palmas.

Yaiza Desirée Caracena Almeida. Diseño de Aythami Rodríguez y Omar Rodríguez: «Lágrima de cristal». Logitrans Canarias y Carrozas José Halcón.

Estrella Jiménez de Bruin. Diseño de Josué Saavedra Suárez: «Alquimia». Clínicas Doctora Hernández.

Evelyn Moreno Quintana. Diseño de Juan Miranda Artiles: «Esencia». Pescados Oliver Miranda Artiles y Atrium Veterinarios.

Coraima Martín Sánchez. Diseño de Juan Jesús Perdomo García: «Welcome to Las Vegas». Martinges Propiedades.

Naomi Vega Martel. Diseño de Isaac Martínez Vicente: «Infinita». Mundo Patineta y Carroza La Auténtica.

Guacimara Guedes Hernández. Diseño de Ramón Guedes González: «El despertar de un sueño». Guedes & Hernández Brokers y Grupo Miguel León S.L.

Norma Ruiz Brito. Diseño de Antonio Ceballos: «Raffinato». Gael Automoción y Darque Car.

Carla Benítez González. Diseño de Kevin Rodríguez González: «Historia». Capross 2004 S.L.

Dayanara Rodríguez Medina. Diseño de Isidro Javier Pérez Mateo y Daniel Rivero: «A mí la guardia!». Autobares y Atracciones de Feria Edrey & Daido.

Sarah Lomore. Diseño de Masbe Creaciones: «Libertad para elegir tu destino». Dormitorum y Atlántico Televisión.

Yaneli Alonso Perdomo. Diseño de Willy Jorge. «Kilómetros por sonrisas». Asociación Contra el Cáncer Infantil y Enfermedades Raras y Velvet Agency.

Actuaciones

Tony TunTun

Los Legañosos

Olga Tañón

