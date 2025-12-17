El Reino Unido vuelve al programa Erasmus

Llega a un acuerdo con la Unión Europea para retomar su participación en el programa de intercambio educativo en 2027 tras su salida en enero de 2020

El primer ministro británico, Keir Starmer, se reúne con los dirigentes comunitarios en la cumbre UE-Reino Unido el pasado mayo. SIERAKOWSKI FREDERIC / / EUROPEAN COUNCIL

El Reino Unido retoma su participación en el programa Erasmus tras llegar a un acuerdo con la Unión Europea. A partir de enero de 2027 volverá al este intercambio educativo Erasmus después de salir en 2020.

Después de la reunión mantenida entre el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, y el ministro de la Oficina del Gabinete, Nick Thomas-Symonds, se ha acordado volver a incluir al Reino Unido en este proyecto.

Según un comunicado emitido por ambas administraciones se trata de «oportunidades significativas en los ámbitos de la educación, la formación, el deporte y la juventud para las personas del Reino Unido y de la Unión Europea».

Avances en educación, formación y deporte

Bruselas y Londres han informado de la conclusión de las negociaciones y subrayan que para 2027 volverá a haber «oportunidades significativas en los ámbitos de la educación, la formación, el deporte y la juventud para las personas del Reino Unido y de la Unión Europea».

En el documento, también indican «la Comisión Europea y el Reino Unido esperan con interés que estas oportunidades estén disponibles». Una negociación en la que se incluyen, señalan, «las condiciones financieras acordadas mutuamente, representen un equilibrio justo entre las contribuciones del Reino Unido y los beneficios que ofrece el programa, y que allanen el camino para la participación del Reino Unido en el programa en 2027».

Igualmente, las partes informan de la culminación de las negociaciones exploratorias para la participación de Reino Unido en el mercado interior de la electricidad, tras indicar que esto aportará «beneficios reales a las empresas y a los consumidores de toda Europa».

El último paso antes de llegar a su plasmación definitiva, apuntan, es realizar cambios en los procesos legislativos y marcos jurídicos para avanzar «con rapidez» en la asociación del Reino Unido a Erasmus+.