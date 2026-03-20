Remco Evenepoel, atrapado en El Teide por la borrasca Therese

El ciclista belga duda sobre su participación en la Volta a Catalunya tras el bloqueo de las carreteras en las cumbres tinerfeñas

El doble campeón olímpico Remco Evenepoel permanece bloqueado este viernes en el parador de Las Cañadas del Teide debido al temporal. La borrasca Therese azota actualmente las islas y cubre de nieve las zonas altas de Tenerife. El deportista belga se encontraba en la isla realizando una concentración de altura para preparar sus próximas competiciones.

Imagen de Eveponoel como campeón de de la decimoctava etapa de la Vuelta Ciclista a España EFE/ Manu Bruque

Remco Evenepoel publicó un mensaje en sus redes sociales para explicar su complicada situación actual. El ciclista confirmó que se encuentra atrapado junto a su esposa en las cumbres de la isla. La intensa nevada impide la circulación normal por las carreteras que dan acceso al Teide.

Mensaje de auxilio en redes

Poco después, el deportista decidió eliminar la publicación de su perfil oficial por razones desconocidas. En el texto original, el campeón belga preguntaba desesperadamente cómo podía llegar al aeropuerto tinerfeño. El corredor teme perder su vuelo programado para este sábado con destino a la ciudad de Barcelona.

Esta incertidumbre pone en peligro su participación en la próxima edición de la Volta a Catalunya. La competición ciclista arranca el lunes 23 de marzo y Evenepoel es uno de los grandes favoritos. Ahora mismo, el atleta espera una mejora del tiempo para poder abandonar las instalaciones del parador nacional.

Alerta máxima en el Archipiélago

La borrasca Therese mantiene en vilo a los servicios de emergencia de toda la comunidad autónoma. El Gobierno de Canarias activó la prealerta por nevadas específicamente para la isla de Tenerife. Además, las autoridades decretaron la alerta por lluvias, viento y fenómenos costeros en cinco islas.

Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria sufren los efectos más duros del temporal. Las precipitaciones intensas y las rachas de viento dificultan las labores de limpieza en las vías afectadas. Por este motivo, los accesos a las zonas de cumbre permanecen cerrados por seguridad.

Los expertos recomiendan evitar los desplazamientos innecesarios mientras dure la inestabilidad meteorológica actual. Otros ciclistas de élite como Tadej Pogacar también eligen habitualmente las cumbres tinerfeñas para entrenar. Sin embargo, la dureza de esta borrasca ha sorprendido a los equipos profesionales desplazados a Canarias.