Renacer cuatro años después del volcán

Un emblemático restaurante de Las Manchas reabre sus puertas a pocos metros del Tajogaite con la misma plantilla

Cuatro años después de la erupción del volcán Tajogaite, el restaurante El Secadero, en Las Manchas, ha vuelto a abrir sus puertas. El establecimiento, situado a escasos metros del cono volcánico, fue uno de los negocios más afectados por la catástrofe de 2021.

El 19 de septiembre de aquel año, la erupción sorprendió a sus trabajadores mientras servían el almuerzo a los clientes. Desde entonces, la incertidumbre y el miedo marcaron sus días, con la lava acechando su negocio durante 85 jornadas y la ceniza cubriéndolo todo.

Una reapertura con sabor a esperanza

Hoy, las sonrisas reemplazan la angustia de entonces. La misma plantilla ha regresado para sumar nuevos capítulos a los 31 años de historia del local, convertido en un símbolo de resistencia y esperanza para la comunidad palmera.

Los vecinos y antiguos clientes han acudido para felicitar a los dueños y compartir con ellos este momento de renacimiento. En palabras de los trabajadores, “estamos orgullosos y felices de estar aquí de nuevo”.

La reapertura de El Secadero refleja la lenta pero firme recuperación de las empresas afectadas por el volcán, que cuatro años después siguen luchando por retomar la normalidad.