El aumento de la cuantía ha beneficiado a casi 13.000 hogares

El Gobierno de Canarias ha incrementado en un 29,7 % la cuantía de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) entre 2023 y 2026, una ayuda que ha beneficiado a casi 13.000 hogares y que complementa el Ingreso Mínimo Vital (IMV), según ha informado este jueves la Consejería de Bienestar Social.

El Gobierno de Canarias incrementa casi un 30 % la Renta Canaria de Ciudadanía en esta legislatura

REMITIDA / HANDOUT por CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

La Consejería ha señalado que con este incremento, que ha supuesto un «importante esfuerzo presupuestario, el Ejecutivo ha cumplido su compromiso con la protección social y el apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad para facilitar su inclusión.

En términos absolutos, la actualización de la RCC implica que, por ejemplo, una persona adulta sola pasa de percibir 565,37 euros mensuales en 2023 a 733,60 euros en 2026.

Unidades familiares de mayor tamaño

Del mismo modo, las unidades familiares de mayor tamaño han experimentado un incremento proporcional equivalente, alcanzando en algunos casos los 1.613,92 euros mensuales.

Asimismo, el departamento regional ha indicado que dicha subida ha supuesto «un importante esfuerzo presupuestario» que buscar garantizar «una mejora sustancial del poder adquisitivo de las unidades de convivencia beneficiarias».

Familias monoparentales

Finalmente, la Consejería señaló que en el caso de las unidades de convivencia monoparentales, el aumento también alcanza el 29,75 %, reforzando la protección de los hogares con menores a cargo, uno de los colectivos con mayor riesgo de vulnerabilidad social.