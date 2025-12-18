El obrero salió evacuado inconsciente y con un fuerte traumatismo tras caer en un aljibe, aunque su vida no corre peligro

Un accidente laboral se produjo este jueves en Lanzarote, concretamente en un hotel en construcción en la localidad turística de Costa Teguise, cuando un trabajador cayó al interior de un aljibe de unos ocho metros de profundidad.

Según las primeras informaciones, el obrero se encontraba trabajando en las inmediaciones del aljibe cuando, por causas que se investigan, precipitó al interior, quedando inconsciente a consecuencia del impacto y con un fuerte traumatismo.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos, que tuvieron que romper rejas y elementos de seguridad para poder acceder al depósito y proceder al rescate del trabajador, dada la complejidad de la intervención. Los servicios sanitarios atendieron al trabajador una vez rescatado.

Fuentes sanitarias confirmaron posteriormente que, aunque el afectado presentaba lesiones importantes, sus constantes vitales se encontraban estables y no se teme por su vida.