Rescatados 13 hombres en una patera al sur de Gran Canaria

Todos los ocupantes de la patera se encuentran en buen estado de salud y desembarcaron en el puerto de Arguineguín

Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles a trece hombres de origen magrebí que viajaban en una patera localizada a poco más de 25 kilómetros al sur de Arguineguín (Gran Canaria).

Rescatan una patera con migrantes al sur de Gran Canaria y trasladan a sus ocupantes al muelle de Arguineguín

La embarcación fue detectada por el radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil. En torno a las 14.00 horas, Salvamento Marítimo recibió la alerta y movilizó a la Salvamar Macondo, que acudió a la zona para realizar el rescate y remolcar la patera, ha informado a EFE la sociedad estatal.

Asimismo, Salvamento solicitó la colaboración de un barco particular que navegaba en las proximidades, por si fuera necesaria su intervención.

Los trece ocupantes de la patera han sido trasladados al puerto de Arguineguín, donde desembarcaron a las 16.55 hora canaria.

Según la misma fuente, se encuentran en aparente buen estado de salud.