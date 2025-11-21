ES NOTICIA

Rescatan a 18 personas de una patera a la deriva en Gran Canaria

RTVC
RTVC

Llegaron a tierra de madrugada después de ser rescatados a la deriva a 8 millas al sur de Gran Canaria y todos están en buen estado de salud

A las 2:30 horas de la madrugada de este viernes fue interceptada una patera a la deriva en Gran Canaria. En su interior iban 18 personas.

La sala del 112 recibió a las 23.59 horas de este jueves una llamada de alerta realizada desde la propia embarcación, por lo que se movilizó a Salvamento Marítimo. Fueron localizadas por la Guardamar Urania cuando estaban a la deriva a 8 millas al sur de Maspalomas.

La embarcación de Salvamento Marítimo los rescató y llevó hasta el muelle de Arguineguín, a donde llegaron sobre las 3:25 de la madrugada.

De sus ocupantes, 14 hombres y 4 mujeres, ninguno requirió asistencia médica.

