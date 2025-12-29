Salvamento Marítimo ha rescatado un cayuco con unas 40 personas a bordo. Fue localizado a unos 400 metros de Costa del Silencio, en el sur de la isla de Tenerife
Fuentes de Salvamento Marítimo han informado que sobre las 7:30 horas de este lunes se recibió una alerta desde el Centro de Emergencias y Salvamento de Canarias. En ella informaba de la presencia de la embarcación.
La entidad estatal ha trasladado hasta la zona a la Salvamar Alpheratz que acompaña al cayuco hasta el puerto de Los Cristianos, en el municipio tinerfeño de Arona.