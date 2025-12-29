Salvamento Marítimo ha rescatado un cayuco con unas 40 personas a bordo. Fue localizado a unos 400 metros de Costa del Silencio, en el sur de la isla de Tenerife

Rescatan un cayuco con unas 40 personas cerca de la costa de Tenerife. Imagen de archivo de una embarcación de Salvamento Marítimo en el puerto de Los Cristianos

Fuentes de Salvamento Marítimo han informado que sobre las 7:30 horas de este lunes se recibió una alerta desde el Centro de Emergencias y Salvamento de Canarias. En ella informaba de la presencia de la embarcación.

La entidad estatal ha trasladado hasta la zona a la Salvamar Alpheratz que acompaña al cayuco hasta el puerto de Los Cristianos, en el municipio tinerfeño de Arona.