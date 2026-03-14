El Cabildo de Tenerife ha dado a conocer los datos de la Campaña de Rescate de Juveniles de Pardela Cenicienta 2025, con 2.637 ejemplares rescatados

Liberación de pardelas cenicienta en Tenerife. Imagen Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre (CRFS) La Tahonilla, ha presentado los resultados registrados de la Campaña de Rescate de Juveniles de Pardela Cenicienta 2025, un ejercicio que se saldó con un balance de 2.637 ejemplares rescatados.

Durante los 50 días que duró el dispositivo, entre el 14 de octubre y el 3 de diciembre-, el esfuerzo de los responsable del área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, los distintos colectivos de voluntariado participantes conformados en las denominadas ‘Patrullas Ambientales’, establecimientos hoteleros, protección civil, las Policías Locales, Policías Nacionales, Guardia Civil y ciudadanos de casi todos los municipios.

Según informa la Corporación insular, todo el dispositivo coordinado por el Cabildo permitió que un total de 2.535 aves fueran devueltas al mar con éxito, lo que representa un total del 94% de los rescates. Los resultados determinan que el número de aves rescatadas el año pasado fue menor que el registrado en el ejercicio 2024, campaña en la que se batió un récord histórico con más de 3.445 ejemplares recogidos y en el que el índice de supervivencia fue del 96%.

Campaña anual

La campaña se activa anualmente para mitigar el impacto de la contaminación lumínica, fenómeno que desorienta a los juveniles en su primer vuelo hacia el océano, especialmente durante las fases de luna nueva. Al confundir las luces artificiales con el reflejo de la luna sobre el agua, las aves caen a tierra, quedando expuestas a diversos peligros.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destaca que “hemos culminado la memoria de la campaña de la pardela cenicienta y estamos satisfechos. Quiero poner en valor de forma muy especial la labor de las 349 personas que formaron parte de las patrullas ambientales y los 151 profesionales y voluntarios capacitados específicamente para esta labor. No solo estamos rescatando aves; estamos construyendo una ciudadanía ambiental, como refleja el hecho de que más del 93% de nuestros voluntarios terminen la campaña con un nivel de satisfacción muy elevado”.

Blanca Pérez recuerda que “tenemos que decir que la disminución del rescate de ejemplares juveniles ha sido menor y eso es bueno porque las condiciones meteorológicas que se dieron entre octubre y diciembre del año pasado fueron más propicias para los rescates y para que las pardelas pudieran guiarse hacia el mar, a pesar de la contaminación lumínica que se experimenta en algunos enclaves de la isla”.

Por su parte, el director insular de Medio Natural, Pedro Millán, recuerda que “la Campaña de Rescates de Juveniles de Pardela Cenicienta es la más longeva de toda España y que es un ejemplo de la colaboración de administraciones, asociaciones, colectivos, de personas individuales que han trabajado duramente, sobre todo en horarios nocturnos, para salvar un 96% de todas las pardelas que han caído en las zonas de la costa de Tenerife”, explica.

Los datos

Según el resultado de la memoria 2025, el despliegue operativo en la campaña contó con la participación de 13 ayuntamientos y 20 entidades de voluntariado, logrando una movilización social sin precedentes. Por zonas geográficas, el municipio de Adeje encabezó el número de rescates con 953 aves, seguido de Arona con 730. Otros puntos con actividad destacada fueron Granadilla de Abona (162), Candelaria (120), San Miguel de Abona (119), Santiago del Teide (119) y Guía de Isora (112).

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en la liberación de pardelas cenicienta. Imagen Cabildo de Tenerife

El éxito de la campaña 2025 se sustenta en la formación y el compromiso ciudadano. Un total de 151 personas recibieron capacitación específica, incluyendo voluntarios, agentes de policía y socorristas. Además, las patrullas ambientales nocturnas contaron con la participación de 349 personas que recorrieron las costas de la isla para localizar ejemplares accidentados.

A pesar de los buenos resultados, el informe final de la campaña subraya la necesidad de evolucionar hacia un modelo de «prevención en origen». El objetivo para 2026 es reforzar la concienciación en los sectores empresariales, como hoteles y locales de ocio nocturno, para que asuman su responsabilidad en la reducción de la luminaria exterior y se cumplan de forma estricta las normativas vigentes, reduciendo así el número de aves que caen cada año.