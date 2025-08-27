Rescatan una tortuga boba con heridas de arma blanca

Rescataron el ejemplar en aguas cercanas de La Gomera, y lo trasladaron a Gran Canaria para recibir tratamiento en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira

Imagen de la tortuga boba rescatada en aguas cercanas a La Gomera recibiendo tratamiento en el Centro de Recuperación de Fauna SIlvestre de Tafira, en Gran Canaria / PASCUAL CALABUIG

Rescataron un ejemplar de tortuga boba en aguas cercanas a Valle Gran Rey, en La Gomera, con heridas en el cuello y los dorsales que, presumiblemente, ocasionaron con un cuchillo.

Según afirma el veterinario responsable del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira, Pascual Calabuig, pese a que en un principio se pensó que el animal podría haber sufrido un enmallamiento o haber recibido las heridas por las hélices de una embarcación recreativa, la naturaleza de las lesiones indica que se pasó un cuchillo por el dorso y los laterales del cuello de la tortuga.

Calabuig señaló que, pese a la gravedad de las heridas, la incisión no afectó a los órganos internos y que el animal se salvará, aunque será un proceso lento. Al llegar al centro de recuperación, hubo que retirar el tejido cicatricial que presentaba la tortuga en la herida, ya que estaba bastante infectada. En estos momentos el ejemplar se encuentra cicatrizando y en observación para evitar nuevas infecciones.

El experto indicó que el animal podría haber pasado semanas o meses en ese estado, y que probablemente el incidente no se habría producido en aguas canarias, sino en zonas próximas a Madeira o Azores.