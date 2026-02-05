La embarcación Salvamar Alpheratz auxilia a los ocupantes de la barcaza tras sufrir una avería en el motor a escasa distancia de la costa sur de Tenerife

La tripulación de la embarcación Salvamar Alpheratz, perteneciente a Salvamento Marítimo, procede este jueves al embarque de aproximadamente medio centenar de inmigrantes. Los efectivos detectaron el cayuco en el que viajaban cuando se encontraba a tan solo media milla de distancia de Las Galletas, en el municipio de Arona, al sur de Tenerife.

Imagen de archivo

Fuentes de Salvamento Marítimo han confirmado a la Agencia EFE que, tras completar el traslado de los ocupantes a la cubierta de la Salvamar, el dispositivo dirigirá su rumbo hacia el puerto de Los Cristianos. En estas instalaciones portuarias, también situadas en el sur tinerfeño, los equipos de emergencia realizarán el desembarco de los rescatados.

Una avería mecánica en las proximidades del litoral

Las autoridades no han podido precisar todavía la hora exacta de la llegada al muelle tinerfeño. La embarcación de rescate ha tenido que intervenir de forma directa debido a que el cayuco «ha sufrido una avería y no puede arrancar», según detallaron las fuentes oficiales, lo que dejó a sus ocupantes a merced de las corrientes en las proximidades de la costa.

Una vez que el grupo pise tierra firme, los equipos de seguridad y asistencia humanitaria iniciarán el recuento definitivo de las personas que integraban la expedición. En el puerto esperará el dispositivo habitual de Cruz Roja y el Servicio de Urgencias Canario para valorar el estado de salud de cada uno de los integrantes de esta nueva barcaza.