En la mañana de este martes los servicios de emergencia tuvieron que rescatar del mar a dos personas en la playa de Arinaga, en Gran Canaria. Una resultó herida.

Playa de Arinaga en la que tuvieron que rescatar del mar a dos personas

Los hechos se han producido a las 07.39 horas de este martes en la zona de Zoco Negro de la playa de Arinaga. Hasta allí se trasladaron bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que rescataron a dos personas que se encontraban en apuros.

Después, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado. En el momento inicial de la asistencia presentaba diversas contusiones de carácter moderado. Por esta razón lo trasladaron en una ambulancia al centro de salud El Doctoral.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que colaboró en el dispositivo.