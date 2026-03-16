La rápida intervención de los agentes y los servicios de emergencia permitió poner a salvo a la víctima, que se encontraba desorientada en una zona de difícil acceso durante la madrugada

El pasado 4 de marzo, el municipio grancanario de Santa María de Guía se convirtió en el escenario de un complejo operativo de salvamento. Los agentes de la Guardia Civil, entre los que se encontraba una agente en prácticas, rastrearon minuciosamente la zona tras recibir la alerta de una mujer que presentaba signos de desorientación. Ante el riesgo evidente para su integridad física, la Benemérita activó de inmediato un dispositivo de búsqueda urgente para localizarla antes de que su situación empeorara.

La Guardia Civil rescata a una mujer en un barranco de Santa María de Guía | Guardia Civil

Las condiciones meteorológicas y la orografía del terreno complicaron las labores de rastreo durante varias horas. La escasa visibilidad propia de la madrugada y la humedad acumulada por las recientes lluvias convirtieron el suelo en una superficie resbaladiza y peligrosa. Pese a estas dificultades, los guardias civiles persistieron en su avance por zonas abruptas hasta que, finalmente, hallaron a la mujer en el interior de un barranco de considerable profundidad próximo a la carretera que conecta el barrio de Troya con la GC-293.

La Guardia Civil rescata a una mujer en un barranco de Santa María de Guía | Guardia Civil

Descenso entre la maleza y el fango

Sin dudarlo, los agentes descendieron por la pendiente sorteando la abundante vegetación y los obstáculos naturales para alcanzar la posición de la víctima. Esta maniobra resultó decisiva, ya que los efectivos lograron mantener contacto directo con ella y estabilizar la situación en un entorno hostil. Gracias a esta proximidad, pudieron guiar con precisión al resto de los servicios de emergencia hacia el punto exacto del rescate.

Una vez asegurada la zona, efectivos del servicio de bomberos y otros recursos de emergencias se sumaron al operativo para realizar la extracción de la mujer. Tras una maniobra de evacuación coordinada, el personal sanitario se hizo cargo de la afectada, a quien trasladaron rápidamente al hospital para recibir atención médica especializada. El éxito de la misión subraya la importancia de la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad en situaciones de vida o muerte.