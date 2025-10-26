Uno de los rescatadores también tuvo que ser socorrido por el helicóptero al sufrir un traumatismo de cadera durante la intervención

Rescate de dos adultos y un menor que cayeron al mar en el norte de Gran Canaria. Imagen de Archivo

Los efectivos de emergencia rescata a dos adultos y un menor que cayeron al mar en la costa norte de Gran Canaria.

Los hechos tuvieron lugar este sábado a las 07:36 horas en la playa del Vagabundo, en Moya. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban que tres personas habían caído al mar desde una zona rocosa y se encontraban aferrados a unas piedras en el interior de una cueva.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y acudió al lugar del incidente. Ante la dificultad del terreno para garantizar su rescate por tierra, el Helimer izó a dos bomberos del Consorcio y los trasladó hasta el lugar donde se encontraban los afectados.

Informa RTVC

No hay heridos graves

Uno de los bomberos rescató a un hombre adulto y lo acompañó por tierra hasta la ambulancia del SUC, mientras que el otro bombero aseguró a un menor para su rescate por el Helimer y posterior traslado al Aeropuerto de Gran Canaria. Allí, una ambulancia sanitarizada del SUC realizó la asistencia inicial del menor.

El helicóptero del GES rescató al tercer afectado que había quedado con material de flotamiento en una zona relativamente segura y lo trasladó a su base en El Berriel, donde una ambulancia del SUC realizó su asistencia sanitaria y traslado al hospital.

Los rescatados son dos hombre de 48 y 51 años, el primero con un traumatismo craneal e hipotermia de carácter grave y el segundo con policontusiones; y un menor de 13 años que en el momento inicial de la asistencia presenta policontusiones de carácter leve.

Un rescatador, afectado durante la intervención

Durante la intervención uno de los rescatadores sufrió un traumatismo de cadera, por lo que se procedió también a su rescate por el helicóptero Helimer y posterior traslado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Así, en el rescate intervinieron Salvamento Marítimo con el helicóptero Helimer, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias con un helicóptero de rescate, el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Policía Local y la Guardia Civil.