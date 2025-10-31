ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Rescatan en helicóptero a un senderista herido en el barranco de Masca

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

El hombre de 64 sufrió una caída que le provocó un traumatismo en una pierna de carácter leve

Rescatan en helicóptero a un senderista herido en el barranco de Masca
Rescatan en helicóptero a un senderista herido en el barranco de Masca. Imagen de Archivo

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias ha rescatado este viernes a un senderista de 64 años que se encontraba herido con un traumatismo en una pierna de carácter leve al sufrir una caída en el barranco de Masca, en Tenerife.

Los hechos sucedieron poco antes de las 13.00 horas, cuando el 112 recibió una alerta sobre un hombre que precisaba asistencia sanitaria tras sufrir una caída.

Así, el helicóptero del GES rescató al afectado en colaboración con Bomberos de Tenerife y lo evacuó hasta la helisuperficie de Bomberos Voluntarios de Adeje. Tras su aterrizaje, personal del SUC asistió al excursionista y lo trasladó a Hospiten Sur.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Getafe CF vs Girona: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

El Tribunal de Cuentas no ve irregularidades en el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria de la gira de Isabel Pantoja

Crean riñones híbridos con células humanas y órganos de cerdo

La Palma aprueba 1,42 millones de euros a vivienda pública y ayudas al alquiler joven

Europol identifica a más de 650 mercenarios rusos acusados de crímenes de guerra

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025