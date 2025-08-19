La ejecución del inventario incluye la enumeración y descripción en fichas de las imágenes de la variedad de especies que pueblan las aguas de Lanzarote y La Graciosa, con el fin de ofrecer al público interesado información suficiente y contrastada

La oficina de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote se encuentra en proceso de organización y catalogación de sus fondos de imágenes de fauna marina, con una colección de más de 3.800 fotografías reunidas por adquisición o donación de sus artífices, Jaime Romero y el certamen Fotosub Lanzarote.

La Reserva de la Biosfera de Lanzarote cataloga su fondo fotográfico de fauna marina. Imagen de La Graciosa.Gobierno de Canarias.

Durante la elaboración de la clasificación pormenorizada, la Reserva de la Biosfera ha iniciado la publicación en sus redes sociales de algunas de estas imágenes de peces, con datos generales sobre la familia, el nombre científico, el nombre común por el que se les conoce en Canarias y algunas de sus peculiaridades físicas o del comportamiento.

El consejero responsable del departamento, Samuel Martín, recuerda que entre los fines de la designación de los territorios de UNESCO está la recopilación y producción de documentación y material divulgativo, con el propósito de poner en valor la biodiversidad de los ecosistemas y la importancia de su preservación para futuras generaciones.