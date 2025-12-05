Las reservas de las cenas de empresa se adelantan varios meses

Desde octubre se comienzan a hacer reservas para las cenas de empresa, una tendencia que ha llevado al sector de la hostelería a tener todo ocupado meses antes de que lleguen las navidades

Informa: Diana Giambona.

Los restaurantes tienen todo lleno desde octubre para las cenas de empresa. Las navidades son motivo no solo para reuniones familiares, comidas entre amigos y compañeros de trabajo se han convertido en una costumbre que ha aumentado en los últimos años.

Las cenas de empresa por Navidad se adelantan varios meses. Freepik.

Muchos restaurantes tienen todo lleno para el mes de diciembre. Algunas reservas, aseguran, están hechas desde octubre. Cada vez se organizan mejor los clientes para organizar estas comidas navideñas, afirman algunos empresarios de la hostelería.

Menú confeccionado para la ocasión

Los comensales pueden elegir con tiempo varios menús preparados para la ocasión. Desde diferentes entrantes, hasta platos variados a elegir desde 30 euros, que puede ser el más económico, hasta el precio que pacten en función de los platos y la bebida.

El último mes del año se ha convertido en el mejor reclamo, apuntan, para organizar encuentros también con familiares fuera de la casa particular. Elegir un establecimiento es un hábito cada vez más extendido para quedar varios meses antes de que llegue la navidad. Algunos negocios de la restauración tienen todo ocupado desde el mes de noviembre.

Las reservas anticipadas aseguran conseguir un lugar y planificar con tiempo las celebraciones que se acercan.

lave para no quedarse sin mesa en una fecha tan especial y señala que, a estas