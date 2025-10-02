El presidente del Cabildo, Antonio Morales, junto a la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, suscribió el manifiesto en apoyo a la candidatura de la capital de la isla

El Cabildo de Gran Canaria respalda la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031.

El Cabildo de Gran Canaria se ha adherido este jueves al Manifiesto que respalda la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de la ciudad y que cuenta con un amplio respaldo social e institucional.

La alcaldesa, Carolina Darias, destacó que “sumando esfuerzos y alcanzando ese mínimo común de entendimiento, podemos avanzar juntos: la ciudad y la isla, la isla y la ciudad. Presentamos un proyecto que refleja nuestra identidad, nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Nos preguntamos: ¿y si vivir en una isla fuera una forma de estar en el mundo? Esta candidatura nos permite mostrar cómo nuestra singularidad geográfica, cultural y social puede convertirse en un referente europeo y global, uniendo talento, creatividad e historia para que Las Palmas de Gran Canaria se proyecte como un faro cultural y artístico en 2031”.

Asimismo, Darias expresó su agradecimiento al Cabildo por su apoyo decidido a la candidatura. “Esta ilusión es colectiva: de la ciudad, de la isla y de toda Canarias. Con este respaldo damos un paso clave en nuestro camino competitivo hacia la Capital Europea de la Cultura 2031. Queremos que la cultura y el arte sean motores de progreso que generen nuevas respuestas a los retos del siglo XXI, y que Las Palmas de Gran Canaria se convierta en la voz de las ciudades-isla dentro de la Unión Europea”.

«Un mensaje de unidad»

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria señaló que “hacen falta lugares donde se levanten puentes de entendimiento, lejos del aire enrarecido, donde las velas se vuelvan a llenar de un soplo ilusionante y sea posible volver a imaginar el futuro. Es precisamente lo que define a Gran Canaria y muy especialmente a su capital», quien agregó que el apoyo a la candidatura lanza un mensaje de unidad.

«Gran Canaria jamás ha sido una orilla cultural. Ha sido un centro. Y merece que Europa lo refrende con la designación de la ciudad como Capital Europea de la Cultura. Es importante que se deje encandilar por las luces de esta urbe en la que se integran arte, convivencia, inclusión, participación ciudadana y sostenibilidad, además de la memoria y el presente de las migraciones humanas», recalcó también.

Con este respaldo, el Cabildo de Gran Canaria se suma a una iniciativa que refuerza la proyección cultural del archipiélago y consolida el papel de la cultura como un elemento esencial en la construcción de una sociedad más abierta, participativa y conectada con Europa. Se trata, además, de la segunda institución que se adhiere al manifiesto tras haberlo hecho el Gobierno de Canarias el pasado mes de septiembre.