El ‘Muñeco de Nieve’ recupera su nariz

La emblemática escultura del ‘Muñeco de Nieve’ en El Sobradillo recupera su nariz. La perdió hace meses y ahora se ha restituido. Esta obra de arte será sometida a una completa restauración próximamente

Rehabilitan la conocida escultura del Muñeco de Nieve de El Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife. La imagen perdió su nariz hace meses y ahora, se ha repuesto una de sus señas de identidad.

Restituyen la nariz de la conocida escultura ‘Muñeco de Nieve’ en El Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife

Esta intervención se ha tramitado a través del distrito Suroeste, con la asistencia técnica del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) y la arquitecta técnica de soporte a los distritos.

Una nariz más ligera, de 80 kilos a 10

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, celebra que se hay podido rehabilitar esta escultura “que forma parte ya del acervo cultural de los chicharreros, y más específicamente de los vecinos y vecinas del Suoreste”.

Por su parte, Javier Rivero, concejal del distrito, detalla que “el Ayuntamiento ha procedido a la instalación del elemento que se desprendió hace unos meses, y que ha sido fabricado por la empresa Soldavi Metal, que se ha fabricado replicando la nariz original”. El edil recuerda que “fue en el pasado mes de octubre cuando se produjo la caída de la original de esta estructura fabricada de hierro y hormigón armado, que alcanzaba un peso total de 80 kilos”.

“Por este motivo -argumenta Rivero-, se decidió optar por la fabricación de una nueva nariz en material más ligero, por lo que ahora su peso ronda los 10 kilos, aproximadamente” y pone en valor que “esta fabricación fue aprobada por el escultor de la obra original, el artista checo Jirí Georg Dokoupil, quien realizó esta escultura a comienzos de 1990”. El concejal avanza que “después de unas tres décadas se llevará a cabo la primera restauración completa de la escultura, una obra incluida en el proyecto de rehabilitación peatonal de la avenida de Los Majuelos, donde tendrá una especial relevancia esta escultura”.

La nariz original será almacenada en Patrimonio Municipal

Por su parte, Santiago Díaz Mejías, concejal de Cultura del Consistorio capitalino, “se ha querido ser meticuloso en que finalmente esta réplica respondiera de la manera más fiel posible al original creado por el artista checo”.

Para finalizar, el edil del distrito Suroeste avanza que “la nariz original será almacenada en la nave municipal de Patrimonio Municipal para incorporarla en el entorno de la escultura a través de la futura obra de remodelación de la avenida de Los Majuelos, actualmente el procedimiento de redacción del proyecto, donde precisamente está contemplada una actuación de restauración total de esta escultura”.