Consulta los resultados de las Elecciones generales 2026 en El Hierro: participación, número de votos y recuento
Cinco candidaturas se han presentado al Senado por la isla de El Hierro. En El Hierro se elige un representante para la Cámara Alta.
Las formaciones políticas que han concurrido a estos comicios son:
- Agrupación Herreña Independiente (AHI), con Aniceto Javier Armas González
- Partido Socialista (PSOE), con Alpidio Armas González
- Partido Popular (PP), con Inés del Hierro Lías
- Asamblea Herreña, con Emilio Víctor Hernández Montero
- Unidad del Pueblo Canario (UPC), con Tinaxara Padrón Reyes
Cómo se reparten los escaños en Canarias
- Congreso de los Diputados: Canarias elige 15 diputados, 8 por la provincia de Las Palmas y 7 por Santa Cruz de Tenerife.
- Senado: se elige por isla. Gran Canaria y Tenerife eligen 3 senadores cada una, y Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, 1 cada una.
El Congreso se vota por provincia, no por isla.