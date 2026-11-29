Consulta los resultados de las Elecciones generales 2026 en Lanzarote: participación, número de votos y recuento
Cuatro candidaturas se han presentado al Senado por la isla de Lanzarote. En Lanzarote se elige un representante para la Cámara Alta.
Las formaciones políticas que han concurrido a estos comicios son:
- PSOE (Partido Socialista Obrero Español): Francisco Manuel Fajardo Palarea.
- PP (Partido Popular): José Francisco Hernández García.
- Coalición Canaria-Municipalistas Primero Canarias (CCa-1.ºCAN): Daisy Villalba Perdomo.
- Unidad del Pueblo Canario (UPC): Fernando María Jiménez García.
Cómo se reparten los escaños en Canarias
- Congreso de los Diputados: Canarias elige 15 diputados, 8 por la provincia de Las Palmas y 7 por Santa Cruz de Tenerife.
- Senado: se elige por isla. Gran Canaria y Tenerife eligen 3 senadores cada una, y Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, 1 cada una.
El Congreso se vota por provincia, no por isla.