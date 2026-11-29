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El papel de las mujeres

La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha reivindicado el protagonismo de las mujeres en las elecciones generales de este domingo, en las que, según ha subrayado, hay «mucho en juego». Tras ejercer su derecho al voto en su colegio electoral del distrito barcelonés de Gràcia, la exalcaldesa ha defendido la importancia de una jornada que, a su juicio, «no son unas elecciones cualquiera».

Colau ha animado a la ciudadanía a acudir a las urnas para defender «la democracia, los servicios públicos, el derecho a la vivienda, las pensiones y los sueldos dignos». En este sentido, ha insistido en que las mujeres tendrán un papel determinante en el resultado electoral. «Las mujeres no solo no vamos a estar calladitas, sino que vamos a ser protagonistas y vamos a tener un protagonismo decisivo en el resultado de estas elecciones. Estoy orgullosa de ser mujer y de que esto vaya a ser así», ha afirmado.

La candidata del Frente Amplio a l presidencia del Gobierno, Ada Colau vota en su colegio electoral en Barcelona, este domingo. EFE/Andreu Dalmau



Colau critica los discursos del miedo y la confrontación

La candidata del Frente Amplio ha evitado pronunciarse sobre la visita que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, realizó ayer a Ceuta, aunque sí ha cuestionado el tono de algunos mensajes durante la campaña. Colau ha criticado que determinados partidos «han querido incitar al odio, a la confrontación, a la polarización», mientras otros «han querido movilizar el voto alrededor del miedo».

Frente a esos planteamientos, la exalcaldesa de Barcelona ha expresado su deseo de que la jornada electoral transcurra con una participación masiva y desde una actitud positiva. «A mí lo que me gustaría y lo que deseo para este país es que la ciudadanía hoy vaya en masa a votar con ilusión y con orgullo», ha concluido.

Irene Montero reivindica el valor igualitario del voto

Por su parte, la candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha animado a la ciudadanía a votar «con el corazón» para construir un país en el que «nadie sea más que nadie». Tras votar en un colegio electoral de La Navata, en Galapagar, ha recordado que el sufragio garantiza la igualdad entre los ciudadanos, independientemente de su situación económica o posición social.

Montero ha puesto como ejemplo las dificultades cotidianas de muchas familias para llegar a fin de mes y ha defendido que todos los votos tienen el mismo valor. «Hoy el voto de cualquier persona que gasta muchísimo dinero en la cesta de la compra o en pagar el alquiler, o en pagar la hipoteca o en tener calentita su casa para sus hijos, vale lo mismo que el de cualquier poderoso que se está enriqueciendo a costa de ese robo masivo a la ciudadanía para tener más beneficios que nunca», ha señalado.

La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ejerce su derecho al voto en un colegio electoral de la localidad de La Navata, Madrid. EFE/ Mariscal

El derecho al sufragio

La dirigente de Podemos también ha reivindicado el esfuerzo de las generaciones anteriores para conquistar el derecho al sufragio. «Es un derecho conquistado con muchísimo esfuerzo por nuestras abuelas y por nuestras bisabuelas», ha recordado, antes de animar a la población a participar en las elecciones.

Por último, Montero ha vinculado el derecho al voto con otras conquistas democráticas, como la huelga y la posibilidad de «expresar convicciones». Por ello, ha reiterado su llamamiento a acudir a las urnas para «construir un país en el que en el que sea más fácil vivir para todas las personas».

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