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Llamamiento a la participación

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha pedido este domingo a los españoles que acudan masivamente a las urnas para que «no haya que arrepentirse mañana». El líder de la formación ha realizado este llamamiento después de ejercer su derecho al voto en el colegio electoral de Pinar del Rey, en el distrito madrileño de Hortaleza.

«Hoy únicamente quiero animar a los españoles a votar, a una participación masiva, para que no haya que arrepentirse mañana», ha afirmado Abascal, quien ha confiado en que todos los ciudadanos con derecho al sufragio puedan ejercerlo libremente y en paz, «sin ningún tipo de violencia ni incidente».

El candidato de Vox también ha pedido a los votantes que acudan a los colegios electorales «sin miedo» y «sin pesimismo», con «todo el valor y con toda la esperanza que España merece». A su juicio, una participación elevada legitima la democracia y representa el mayor ejercicio de soberanía que pueden realizar los españoles. Además, ha rechazado las tesis que sostienen que una alta movilización electoral favorece a la izquierda.

El líder de Vox, Santiago Abascal vota en el colegio electoral Pinar del Rey en Madrid, este domingo. EFE/Javier Lizón

Abascal cuestiona el sistema electoral

Aunque ha reconocido que «hay muchos motivos para la inquietud» sobre el funcionamiento del sistema electoral, el dirigente de Vox ha insistido en que una participación masiva «pasa por encima de cualquier trampa».

Preguntado por la decisión del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, de pasar la jornada de reflexión del sábado en Ceuta, Abascal ha respondido que cada uno la pasa «donde quiere» y ha explicado que él estuvo con su familia.

Alberto Rodríguez pide movilizar al electorado canario

Por su parte, el cabeza de lista de Vox al Congreso por Las Palmas, Alberto Rodríguez, ha reclamado una «movilización masiva» del electorado canario y del conjunto de España «para evitar cualquier trampa» durante la jornada electoral. El candidato ha realizado estas declaraciones después de votar acompañado de su familia.

Rodríguez ha agradecido el trabajo de todas las personas que participan en el dispositivo electoral «para que el sistema electoral funcione y se cuente hasta el último voto de manera correcta». Asimismo, ha asegurado que su formación hará «todo lo posible» para garantizar la transparencia del proceso.

El candidato ha apelado directamente a la ciudadanía del archipiélago al asegurar que «los canarios estamos llamados a hacer historia» este 29N. En su opinión, la participación ciudadana, evitando quedarse en casa y acudiendo a votar, constituye «lo único que puede impedir cualquier trampa y cualquier táctica que el Gobierno pueda utilizar para evitar que haya un resultado limpio».

Rodríguez ha definido estos comicios como «la gran oportunidad para ser otra vez dueños de nuestro futuro y para recuperar la prosperidad y la unidad de España».

Críticas a las encuestas y al Gobierno

Preguntado por la posibilidad de que el PSOE gane las elecciones, el candidato de Vox por Las Palmas ha evitado realizar pronósticos y ha cuestionado la fiabilidad de los sondeos electorales. «Lo veremos esta noche. Yo creo que no hay nada más que encuestas interesadas que pueden dar cada una una opinión y que no tienen otro fin más que manipular un resultado, o movilizar o desmovilizar», ha manifestado.

Por último, Rodríguez ha defendido que uno de los objetivos de su partido consiste en impedir «manipulaciones interesadas por parte del Gobierno» en el censo electoral. En este contexto, ha recordado que el Ejecutivo ha recibido sanciones por utilizar instituciones e «instrumentos del Estado, como el propio Museo Reina Sofía, con un interés partidista».

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