El presidente del Cabildo de Lanzarote considera que deben ser «coherentes con nuestro modelo de isla y el legado de César Manrique”

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, alcanzó un preacuerdo con la empresa concesionaria JFT Comunicación para desinstalar el monolito publicitario situado en el entorno del Aeropuerto César Manrique–Lanzarote. Así, la retirada se formalizará a través de un convenio entre la compañía y la Corporación insular.

Informa RTVC.

Este acuerdo se produce tras la aprobación unánime, el pasado mes de junio, de una moción del Pleno del Cabildo en la que se instaba a AENA a proceder a la retirada de este elemento publicitario al considerarlo incompatible con el modelo paisajístico y la identidad visual de la isla.

Betancort valoró de forma muy positiva el entendimiento alcanzado, señalando que “con la retirada de este elemento físico se protege una forma de entender Lanzarote, de cuidar nuestra principal puerta de entrada y de ser coherentes con nuestro modelo de isla y el legado de César Manrique”.

Acuerdo para la retirada del tótem publicitario del aeropuerto de Lanzarote. Cabildo de Lanzarote.

«Desde hace muchísimos años se pactó en la isla no poner publicidad en los espacios públicos, no poner publicidad en todo lo que es el paisaje de la isla de Lanzarote, y era la filosofía manriqueña que hasta el día de hoy debe impulsar las administraciones», recordó.