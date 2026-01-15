Retiran la roca de 70 toneladas de la costa de Tabaiba

Operarios del ayuntamiento de El Rosario destruyen la roca para reestablecer la red de saneamiento dañada por el desprendimiento

Escolástico Gil, Alcalde de El Rosario.

Los operarios del ayuntamiento de El Rosario consiguen retirar la roca que cayó a la costa rompiendo una tubería de las aguas fecales.

Operarios del ayuntamiento de El Rosario destruyen la roca caída en la costa de Tabaiba.

El gobierno local activó el Plan de Emergencias Municipal al quedar afectada la red de saneamiento de varias calles de Tabaiba Baja.

Por el momento, se mantiene la prohibición de bañarse en esa parte del litoral hasta que se arregle la tubería dañada. El próximo 19 de enero van realizar analíticas para tener garantías de que se puede realizar el baño en esa parte de la costa.

Cierre del paseo marítimo

Toda la zona del paseo marítimo va a permanecer acordonada hasta que finalicen los trabajos para recuperar la zona tras los daños causados por el desprendimiento.

Los técnicos han colocado un bypass provisional para restablecer el servicio y frenar el vertido. La actuación permitió reconducir las aguas residuales de las cinco calles afectadas hacia el colector principal.

Según un bando municipal, se prohíbe el tránsito peatonal entre Radazul y Tabaiba también el acceso al nado entre ambos núcleos costeros.