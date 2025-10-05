El Ayuntamiento impulsa una limpieza en los puertos de Arguineguín y Mogán para proteger el ecosistema y mejorar la imagen turística del litoral

El Ayuntamiento de Mogán ha retirado 3,22 toneladas de residuos de los fondos marinos del Puerto de Arguineguín y Puerto de Mogán. La actuación busca preservar el ecosistema marino y reforzar la calidad ambiental del municipio. En Arguineguín se extrajeron 2,10 toneladas, mientras que en Mogán se recuperaron 1,12 toneladas de materiales diversos.

Retiran más de tres toneladas de residuos del fondo marino en Mogán | Ayuntamiento de Mogán

El Consistorio confió los trabajos a empresas con experiencia en ingeniería y operaciones subacuáticas, que garantizaron seguridad, profesionalidad y respeto ambiental. La inversión municipal alcanzó los 31.030 euros, distribuidos en 15.515 euros por cada puerto, según los datos oficiales.

Conciencia ciudadana y respeto al entorno

El concejal de Pesca, Víctor Gutiérrez, supervisó las tareas y destacó la necesidad de mantener limpios los puertos del municipio. Durante su visita, pidió a la población reflexionar sobre el impacto de los residuos en el medio marino.

“Es una pena que aún existan tantos residuos en nuestros fondos”, señaló Gutiérrez. El edil recordó que la conservación del entorno es responsabilidad de todos y que mantener los mares limpios beneficia tanto al medioambiente como al turismo local.