Cultura del Gobierno de Canarias presenta una iniciativa cuyo objetivo es utilizar la fotografía como herramienta de expresión y reflexión colectiva

¿Cómo son retratadas las mujeres, las personas LGBTQ+ o racializadas en Canarias? ¿Qué narrativas se repiten y cuáles han sido históricamente silenciadas? Cultura del Gobierno de Canarias presenta los talleres de fotografía ‘Retratar para resistir‘.

Se trata de una propuesta dirigida a mujeres que pretende reflexionar acerca de estas cuestiones a través de clases prácticas, teóricas y expositivas. La iniciativa se desarrollará con carácter gratuito. Tendrá lugar en los meses de octubre y noviembre en los municipios de Puerto del Rosario, en Fuerteventura; Santa Brígida, en Gran Canaria; y Arrecife, en Lanzarote.

Con un enfoque de género e interculturalidad, los talleres se impartirán en seis sesiones de 20 horas cada uno. Están ideados para que las participantes compartan sus experiencias en un espacio didáctico, participativo y seguro.

Fechas e inscripción

Comenzarán el 3 de octubre en Puerto del Rosario, el 9 de octubre en Santa Brígida y el 14 de noviembre de Arrecife. La inscripción puede realizarse a través de www.icdcultural.org, en el apartado del programa Diversidad, Igualdad y Cultura.

La finalidad de estos talleres que las participantes aprendan a contemplar la fotografía como una herramienta de expresión y reflexión colectiva, permitiéndoles compartir sus historias, visibilizar sus entornos y resignificar sus experiencias. A través de esta práctica, el proyecto busca fortalecer el tejido social y cultural de las islas, promoviendo el reconocimiento de identidades diversas y contribuyendo a una representación más justa y plural en el ámbito artístico y social.

Las sesiones estarán dirigidas por tres profesionales que cuentan con una amplia experiencia en el campo fotográfico y artístico. Asiria Álvarez, fotógrafa y diseñadora gráfica con perspectiva de género, Nadia Martín, periodista, fotógrafa y activista social y Adriana Sandec, artista plástica y fotógrafa.

Las talleristas acompañarán a las participantes en la producción final de un conjunto de obras fotográficas individuales y colectivas. Estas producciones, resultantes del conjunto de sesiones, formarán parte de una exposición colectiva itinerante, que pondrá en valor las voces e imágenes de sus protagonistas, ampliando el panorama cultural de Canarias con perspectivas propias y transformadoras.