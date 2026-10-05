El portavoz del Ejecutivo canario ha recordado que pese al adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez, quedan aún pendientes varios asuntos de interés para Canarias que debe abordar el actual Gobierno central

Reunión del lunes, 5 de octubre. Imagen Presidencia del Gobierno

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha dicho, en relación con el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para el próximo 29 de noviembre, que confía en que el Gobierno central cumpla en este periodo, hasta que entre en funciones, lo comprometido con Canarias ya que seguirán celebrándose consejos de ministros donde se pueden poner sobre la mesa los asuntos canarios.

Así lo ha hecho saber el portavoz del Ejecutivo canario en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la que también recordó los últimos datos de llegadas de migrantes a las islas que cifró en 1.970 personas durante el mes de septiembre, un 172 % más en relación al mes anterior.

En palabras de Cabello, la ruta atlántica es la más peligrosa de la Unión Europea y no se puede «normalizar» el drama humanitario que supone. Asimismo, denunció la pasividad del Gobierno de España tanto con Ceuta donde «llegó mal y tarde», como en Canarias, una situación que, a su juicio, también se ha producido en las islas durante muchos años.

En este sentido, ha reclamado al Estado que aporte soluciones y dimensione el problema para que se active una política migratoria efectiva.

Decretos de vivienda

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad de Canarias, Pablo Rodríguez, ha dicho que el Ejecutivo autonómico desconoce si el Gobierno de España tiene la intención de aprobar de nuevo los dos reales decretos ley de vivienda en el Consejo de Ministros de este martes, después de que se tumbaran el pasado viernes en el Congreso y que su rechazo haya provocado la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este lunes, ha explicado que su Consejería no tiene en estos momentos información sobre la posibilidad de que el Gobierno central utilice la vía de los decretos ley para convalidar las medidas.

Rodríguez ha reiterado que, a día de hoy, el Ejecutivo canario desconoce «qué se va a llevar mañana al Consejo de Ministros» y ha apuntado que únicamente saben por los medios de comunicación que «es una posibilidad».

«Pero no tenemos ninguna información, ni formal, ni oficial, ni extraoficial, de que eso vaya a ser así», ha señalado para plantear la necesidad de conocer cuál sería el contenido de esos decretos antes de valorar su alcance.

En este sentido, el consejero ha apuntado que habrá que esperar a comprobar si finalmente el Gobierno central lleva estas medidas al Consejo de Ministros y cuál es la posición que adoptarán los partidos en relación con su eventual convalidación.