Los expertos analizan los sucesivos enjambres sísmicos producidos en el entorno del Teide durante las últimas semanas.

Responsables del comité científico del Pevolca, el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias, comparecen en rueda de prensa tras la reunión mantenida a primera hora de esta mañana de jueves en la que han tratado los enjambres sísmicos que se están produciendo en las Cañadas del Teide.

En concreto el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha contabilizado cerca de un millar de terremotos en un nuevo enjambre sísmico en Las Cañadas del Teide. El noveno de este tipo desde 2016 y el tercero en los últimos siete días.

La serie de eventos híbridos comenzó a las 23.00 horas de este miércoles. Se ha prolongado a lo largo de la noche y las primeras horas de hoy jueves. Así lo detallan fuentes del IGN que hablan de una actividad sismológica intensa en la última semana.

El IGN hace hincapié en que este tipo de episodios de enjambres de eventos sísmicos híbridos no aumenta el peligro de erupción a corto plazo en la isla de Tenerife. Y recuerda que tiene desplegada una red de más de cien estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en la isla para monitorizar todos los parámetros posibles.

